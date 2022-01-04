В Ижевске разыскивают женщину с косоглазием на правый глаз и необычной походкой

Фото: ПСО 18

31 декабря 2021 года ушла Полковникова Анастасия Борисовна с адреса Ижевск, ул.Клубная в неизвестном направлении. Об этом сообщают на странице «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Особые приметы: рост 165-174 см, полного телосложения, карие глаза, страдает косоглазием на правый глаз, над правой губой шрам, ходит подкашиваясь.

Женщина была одета в вязаную шапку темного-синего цвета с помпоном, черно-коричневый пуховик длинной ниже колен с капюшоном, болоневые штаны черного цвета, черные сапоги до щиколотки с замком.

Если у вас есть информация о местонахождении Полковниковой Анастасии, сообщите по телефонам горячей линии «Поисково-спасательного отряда «Регион 18»: 8-951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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