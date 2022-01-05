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Общество5 января 2022 6:31

Максимальную скорость движения ограничат на участке улицы Удмуртской в Ижевске

Знак появится перед пересечением с улицей Буммашевской
Екатерина АРДАШЕВА
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Скоростное ограничение должно повысить безопасность дорожного движения

Скоростное ограничение должно повысить безопасность дорожного движения

Фото: Архив КП

Новый знак ограничения скорости появится на участке улицы Удмуртской перед пересечением с улицей Буммашевская возле остановки «Северный микрорайон». Максимальная скорость движения автомобилей здесь составит 40км/ч. Советующее постановление от 24 декабря 2021 года опубликовано на официальном сайте администрации города Ижевска.

Знак должен быть установлен в течение 20 календарных дней с даты размещения документа. Новое скоростное ограничение призвано повысить безопасность дорожного движения по улице Удмуртской.

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