Максимальную скорость движения ограничат на участке улицы Удмуртской в Ижевске

Скоростное ограничение должно повысить безопасность дорожного движения Фото: Архив КП

Новый знак ограничения скорости появится на участке улицы Удмуртской перед пересечением с улицей Буммашевская возле остановки «Северный микрорайон». Максимальная скорость движения автомобилей здесь составит 40км/ч. Советующее постановление от 24 декабря 2021 года опубликовано на официальном сайте администрации города Ижевска.

Знак должен быть установлен в течение 20 календарных дней с даты размещения документа. Новое скоростное ограничение призвано повысить безопасность дорожного движения по улице Удмуртской.

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