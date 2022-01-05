56 жителей Удмуртии заразились коронавирусом на утро 5 января

Выздоровевших почти в три раза больше, чем заболевших Фото: Екатерина АРДАШЕВА

По состоянию на утро 5 января в Удмуртии зафиксировано 56 новых случаев коронавирусной инфекции, об этом сообщает региональный оперштаб на официальной странице «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 33 ижевчан, пятерых жителей Увинского района и четырех жителей Сарапула. По три новых случая в Воткинске и Воткинском районе, по два – в Глазове и Вавожском районе, по одному случаю – в Алнашском, Граховском, Завьяловском и Малопургинском районах.

Среди заболевших 4 ребенка и 15 человек старше 65 лет.

150 человек выздоровели.

К сожалению, пятеро пациентов скончались – это три женщины возрастом 66, 69 и 80 лет, а также двое мужчин 75 и 87 лет.

Всего на 5 января в Удмуртии зарегистрировали 79 386 случаев лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из этого числа 68 806 человек выздоровели и 3 433 скончались. В настоящее время 7 446 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 168 – в состоянии средней степени тяжести и 93 – в тяжелом состоянии.

Против коронавируса на сегодняшний день привиты 671 110 жителей Удмуртии, 517 058 человек уже получили второй компонент вакцины. 115 717 жителям введена однокомпонентная вакцина Спутник Лайт.

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