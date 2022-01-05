За год в Ижевске увеличилось количество случаев засора канализационной системы

Жители продолжают выбрасывать в канализацию медицинские маски Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Более 2500 случаев засора канализационной системы зафиксировал «Ижводоканал» за минувший 2021 год, об этом сообщает пресс-служба города на официальном сайте.

Для сравнения, в 2020 году количество засоров составило 2414, и это уже считалось довольно много. Специалисты считают, что эти неутешительные цифры связаны с тем, что горожане нарушают правила пользования системой водоотведения, причем больше всего поломок отмечается в праздничные дни, когда люди находятся дома, много готовят и делают уборку. Так в канализацию попадают пищевые отходы, нетканые салфетки и предметы личной гигиены.

Кроме того, операторы очистных сооружений все чаще замечают на решетках механической очистки сточных вод медицинские маски.

Работники очистных сооружений напоминают: чтобы система водоотведения работала исправно, не следует смывать в унитаз посторонние предметы.

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