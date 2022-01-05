Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 5 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

Статистика коронавируса по городам и районам Удмуртии на 5 января Фото: Екатерина АРДАШЕВА

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 5 января в регионе выявлено 56 новых случая заболевания ковидом. 150 человек выздоровели и пять пациентов скончались.

Фото: vk.com/covid19udm

А теперь расскажем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 37 415 (+ 33 по отношению к данным за 4 января)

Увинский район — 2 742 (+5)

Сарапул — 2 782 (+4)

Воткинск — 4 184 (+3)

Воткинский район — 1 365 (+3)

Вавожский район — 742 (+2)

Глазов — 3 427 (+2)

Завьяловский район — 2 839 (+1)

Малопургинский район — 923 (+1)

Алнашский район — 1 049 (+1)

Граховский район — 516 (+1)

Кизнерский район — 712

Игринский район — 2091

Можга — 3 655

Киясовский район — 500

Юкаменский район — 635

Шарканский район — 1 242

Сюмсинский район — 1 010

Якшур-Бодьинский район — 989

Каракулинский район — 659

Балезинский район — 1 286

Можгинский район — 1 090

Камбарский район — 843

Селтинский район — 759

Сарапульский район — 757

Глазовский район — 627

Красногорский район — 622

Дебесский район — 533

Ярский район — 498

Кезский район — 451

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