Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 5 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

Статистика коронавируса по городам и районам Удмуртии на 5 января
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 5 января в регионе выявлено 56 новых случая заболевания ковидом. 150 человек выздоровели и пять пациентов скончались.
Фото: vk.com/covid19udm
А теперь расскажем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 37 415 (+ 33 по отношению к данным за 4 января)
Увинский район — 2 742 (+5)
Сарапул — 2 782 (+4)
Воткинск — 4 184 (+3)
Воткинский район — 1 365 (+3)
Вавожский район — 742 (+2)
Глазов — 3 427 (+2)
Завьяловский район — 2 839 (+1)
Малопургинский район — 923 (+1)
Алнашский район — 1 049 (+1)
Граховский район — 516 (+1)
Кизнерский район — 712
Игринский район — 2091
Можга — 3 655
Киясовский район — 500
Юкаменский район — 635
Шарканский район — 1 242
Сюмсинский район — 1 010
Якшур-Бодьинский район — 989
Каракулинский район — 659
Балезинский район — 1 286
Можгинский район — 1 090
Камбарский район — 843
Селтинский район — 759
Сарапульский район — 757
Глазовский район — 627
Красногорский район — 622
Дебесский район — 533
Ярский район — 498
Кезский район — 451
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Более 2,7 тысяч обращений обработала скорая помощь в Удмуртии за смену с 1 на 2 января
- Женщина скончалась в «скорой» после аварии в Удмуртии