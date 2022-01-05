Гороскоп на 6 января 2022 года: Козероги испробуют себя в необычной роли, а Девы отправятся в баню

Что приготовили звезды на завтра? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Сегодня вы сможете прекрасно провести время. Звезды рекомендуют прогулки и праздничные забавы на свежем воздухе. Однако, кто-то может попытаться загрузить вас неинтересной и скучной работой: если у вас выходной, лучше не заходите в рабочие чаты.

ТЕЛЕЦ

Возможны визиты друзей и родственников. Кто-то может подарить вам подарок, который вам не подойдет или не понравится, примите с благодарностью, потом появится возможность его передарить. Утро следует провести в мыслях о грядущем.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вас будут одолевать жилищные проблемы, возможен визит сотрудников по ремонту ЖКХ, но все вопросы разрешаться быстро. Вечер подходит для свиданий и романтических приключений.

РАК

В этот день вы будете очень привлекательны для противоположного пола. Также день благоприятен для крупных покупок и обновления гардероба. Если вас сегодня позовут на какое-либо мероприятие, не отказывайтесь, вы приятно проведете время.

ЛЕВ

Очень вероятно, что кто-то сегодня будет оспаривать вашу компетентность, проявите сдержанность в эмоциях и отвечайте аргументировано, и все окружающие поймут, что правы именно вы. День отлично подходит для встреч со знакомыми и веселых посиделок.

ДЕВА

Звезды рекомендуют сегодня проявить мудрость в житейских вопросах и быть милыми и пушистыми с окружающими, задачка непростая, но вы справитесь. День походит для посещения общественных мест: кинотеатров, выставок и бань.

ВЕСЫ

Сегодня вам захочется приключений или отправиться в путешествие. Что ж, звезды на вашей стороне, если есть такая возможность – дерзайте. Но если вы замечаете ухудшение самочувствия, лучше остаться дома и обратиться к врачу.

СКОРПИОН

Вам сегодня захочется побывать на шумных вечеринках. Однако имейте в виду: там вы можете встретить старых знакомых, и встреча будет не из приятных. Отнеситесь к этому философски: что вам важнее, старые обиды или веселье?

СТРЕЛЕЦ

Хороший день для начала нового проекта, вы полны сил и решимости. Вторую половину дня рекомендуется провести весело и непринужденно, устройте себе небольшой личный праздник.

КОЗЕРОГ

Звезды рекомендуют вам примерить на себя необычную роль. Гоните прочь страхи и предубеждения, вам понравится новый опыт. А еще звезды позволяют вам сегодня потратиться чуть больше чем обычно, это принесет много радости в вашу жизнь.

ВОДОЛЕЙ

Пришло время подумать над здоровым образом жизни. Овощное рагу и бег трусцой ваши друзья сегодня. Рекомендуется провести этот день активно, посетить общественные места.

РЫБЫ

Звезды рекомендую сегодня провести время дома, в кругу семьи или друзей. Вечером рекомендуется ничего не делать. Да-да, именно так, не делать ничего. Закажите еду с доставкой, подумайте о великом.

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