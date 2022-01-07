22-летняя девушка попала в больницу после столкновения «Логана» и «Вольво»

Предварительно, водитель Renault Logan не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР
Сегодня, 7 января, около 09:40, на девятнадцатом километре автодороги Воткинск – Чайковский (недалеко от деревни Фотены) произошла дорожно-транспортная авария. По предварительной информации, предоставленной 1-м отделом УГИБДД по Удмуртии, водитель автомобиля Renault Logan – девушка 1999 года рождения, – не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Volvo под управлением мужчины 1975 года рождения.
Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Renault Logan» получила травмы, госпитализирована в медицинское учреждение», - сообщили в ведомстве.
34-летней пассажирке Volvo оказали разовую медпомощь.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Небольшой снег и гололедица ожидаются в Ижевске 7 января
Женщина пострадала при пожаре в многоквартирном доме в Завьяловском районе Удмуртии
https://www.izh.kp.ru/online/news/4580864/