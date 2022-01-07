22-летняя девушка попала в больницу после столкновения «Логана» и «Вольво»

Предварительно, водитель Renault Logan не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Сегодня, 7 января, около 09:40, на девятнадцатом километре автодороги Воткинск – Чайковский (недалеко от деревни Фотены) произошла дорожно-транспортная авария. По предварительной информации, предоставленной 1-м отделом УГИБДД по Удмуртии, водитель автомобиля Renault Logan – девушка 1999 года рождения, – не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Volvo под управлением мужчины 1975 года рождения.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Renault Logan» получила травмы, госпитализирована в медицинское учреждение», - сообщили в ведомстве.

34-летней пассажирке Volvo оказали разовую медпомощь.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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