Умер редактор книг «Криминальные войны Ижевска» Сергей Макаров

Сергей Юрьевич был редактором книг «Криминальные войны Ижевска». Фото: facebook.com/profile.php?id=100011009867255

Сегодня, 7 января, на 58-м году жизни не стало ветерана боевых действий, бывшего сотрудника МВД и Следственного комитета Удмуртии, редактора книг «Криминальные войны Ижевска» и преподавателя Удмуртского госуниверситета Сергея Макарова. Информация об этом появилась в социальной сети Facebook.

Прощание с Сергеем Юрьевичем состоится 9 января в 11:00 в храме Казанской Божьей Матери в Ижевске (улица К. Маркса, 220).

Если вы готовы поделиться своими воспоминаниями о Сергее Макарове, напишите в сообщения нашей группы «ВКонтакте».

Редакция ижевской «Комсомолки» выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Юрьевича.

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