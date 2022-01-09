Коронавирус за сутки выявлен еще у 55 жителей Удмуртии, два человека скончались

Более 79 600 случаев коронавируса выявлено в Удмуртии за время пандемии Фото: Амир Закиров

На 9 января, по данным оперативного штаба республики, за сутки коронавирусом заболели 55 жителей Удмуртии. В их числе 5 детей и 10 человек в возрасте старше 65 лет.

Два человека скончались, мужчине было 75 лет, женщине – 65 лет.

На сегодняшний день в Удмуртии зарегистрировано 79 617 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. Состояние заболевших: 7 035 в удовлетворительном состоянии, 167 в средней степени тяжести, 103 в тяжелом состоянии. 69 431 человек выздоровел, 3 441 скончались.

Всего в Удмуртии провели 2 308 708 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 6 181.

Вакцинировано 671 110 человек, из них 517 058 получили второй компонент. 115 717 человек привиты однокомпонентной вакциной Спутник Лайт.

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