Победителей конкурса «Балкон чудес» наградили в Ижевске

Фото: izh.ru

Накануне, 6 января, в рамках новогоднего фестиваля «Вместе теплее» в Ижевске состоялось награждение победителей общегородского конкурса «Балкон чудес». Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, награды вручались в ходе официальной программы «Шевелись, валенок» на главной сцене на Центральной площади.

«По данным организаторов, всего на конкурс с 6 по 20 декабря было подано 20 заявок: ул. 9-е Января, 189; ул. 9-е Января 197а; ул. 40 лет Победы, 58; ул. Берша, 5; К. Маркса, 403; ул. Клубная, 19; ул. Красногеройская, 105; ул. Красногеройская, 103; ул. Кунгурцева, 15; Молодежная, 8; ул. Ленина 95а; ул. Промышленная, 25; ул. Пушкинская, 192; ул. Удмуртская, 249б; ул. Холмогорова, 111; ул. 50 лет ВЛКСМ, 21; ул. Ворошилова, 55; ул. Красноармейская, 76; ул. Ленинградская, 7; ул. Союзная, 61», - говорится в сообщении.

Ижевчанам, желающим поучаствовать в конкурсе, необходимо было украсить балконы своих квартир праздничной иллюминацией, елочными украшениями, рисунками и фигурками тигров, после чего прислать фото балкона на электронную почту main@uk.izh.ru и выложить фото в соцсети с хэштегом #балкончудес2022. Каждую заявку оценивало жюри, в состав которого вошли представители городской администрации и организаторы новогоднего фестиваля «Вместе теплее».

По итогам отборы были определены 5 победителей:

- Ольша Кудрявцева (ул. Ленинградская);

Екатерина Прейс (ул. Союзная);

- Станислав Широбоков (ул. Красногеройская);

- Наталья Князева (ул. Промышленная);

- Наргиза Князева (ул. К. Маркса).

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

Владельцы самых красивых балконов получили подарочные сертификаты в магазин «Леруа Мерлен».

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