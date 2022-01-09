Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

По количеству заболевших по-прежнему лидирует столица республики. Фото: pexels.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 9 января в республике выявлено 55 новых случаев заболевания коронавирусом, двое из вновь заболевших находятся в тяжелом состоянии. Еще двое – мужчина и женщина – скончались.
Фото: Оперативный штаб Удмуртии
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 37 545 (+ 27 по отношению к утру 8 января)
Глазов — 3 446 (+6)
Малопургинский район — 930 (+6)
Якшур-Бодьинский район — 997 (+6)
Завьяловский район — 2 846 (+4)
Сюмсинский район — 1 016 (+4)
Сарапул — 2 783 (+1)
Увинский район — 2 743 (+1)
Воткинск — 4 193
Граховский район — 520
Алнашский район — 1 054
Воткинский район — 1 367
Игринский район — 2 092
Вавожский район — 745
Глазовский район — 632
Камбарский район — 844
Селтинский район — 760
Балезинский район — 1 286
Можгинский район — 1 090
Сарапульский район — 757
Кизнерский район — 714
Каракулинский район — 659
Юкаменский район — 635
Красногорский район — 622
Дебесский район — 533
Киясовский район — 502
Ярский район — 498
Шарканский район — 1 253
Можга — 3 659
Кезский район — 452
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