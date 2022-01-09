Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

По количеству заболевших по-прежнему лидирует столица республики. Фото: pexels.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 9 января в республике выявлено 55 новых случаев заболевания коронавирусом, двое из вновь заболевших находятся в тяжелом состоянии. Еще двое – мужчина и женщина – скончались.

Фото: Оперативный штаб Удмуртии

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 37 545 (+ 27 по отношению к утру 8 января)

Глазов — 3 446 (+6)

Малопургинский район — 930 (+6)

Якшур-Бодьинский район — 997 (+6)

Завьяловский район — 2 846 (+4)

Сюмсинский район — 1 016 (+4)

Сарапул — 2 783 (+1)

Увинский район — 2 743 (+1)

Воткинск — 4 193

Граховский район — 520

Алнашский район — 1 054

Воткинский район — 1 367

Игринский район — 2 092

Вавожский район — 745

Глазовский район — 632

Камбарский район — 844

Селтинский район — 760

Балезинский район — 1 286

Можгинский район — 1 090

Сарапульский район — 757

Кизнерский район — 714

Каракулинский район — 659

Юкаменский район — 635

Красногорский район — 622

Дебесский район — 533

Киясовский район — 502

Ярский район — 498

Шарканский район — 1 253

Можга — 3 659

Кезский район — 452

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Умер редактор книг «Криминальные войны Ижевска» Сергей Макаров

10 фотографий с празднования Рождества в Ижевске