Экипируемся правильно: как подобрать снаряжение для зимних видов спорта

Правильная экипировка поможет сделать прогулки и тернировки маскимально комфортными. Фото: РИА Новости

Есть общее правило нескольких слоев, приводит слова Артема Тихонова RT.com. Подбирать одежду необходимо в зависимости от интенсивности прогулки или тренировки. Чем меньше мы будем потеть, тем теплее нужно одеваться. Если на улице -15 градусов, то лучше использовать три слоя одежды.

«Первый слой — термобельё. Далее всё будет зависеть от типа нагрузки. Если это катание на лыжах, то сверху надеваем спортивные тёплые штаны и тёплую флисовую кофту с хорошим ворсом. Третьим слоем будет идти облегчённая спортивная зимняя куртка, которую не будет продувать сильный ветер. Комбинезоны, которые используются для зимних видов спорта, есть облегчённые, есть утеплённые для суровых прогулок», — объяснил Тихонов.

Для езды на беговых лыжах запаситесь балаклавой и очками для зимних прогулок. На ногах должны быть хорошие зимние ботинки. Если катаемся на коньках, то берем их на размер больше и надеваем теплые носки. От влаги во время прогулок ноги помогут защитить специальные кроссовки из мембраны.

Кроме этого, зимой, при низких температурах, необходимо «покрывать тело аптечной мазью, чтобы не повредить кожные покровы».

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