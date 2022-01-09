Глава Ижевска Олег Бекмеметьев вместе с волонтерами вышел на очистку города от снега

Глава Ижевска и волонтеры почистили от снега 4 объекта. Фото: Наталья Зиятдинова

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев и поддержавшие его волонтеры центра клубов «Синтез» вышли на уборку снега у детской поликлиники №6.

«Этот участок дороги раньше принадлежал дому №54 по улице Труда, но в этом году они от него отказались, и проезд перешел на баланс муниципалитета, - рассказали сотрудники поликлиники. – Пока все оформлялось документально, контракты на очистку городских дорог был уже заключен и поэтому возникла сложность с уборкой снега».

По словам главы города, в приоритете центральные магистрали города. А сегодняшняя очистка – мера, безусловно, временная, но пока вопрос решается, значительно улучшит ситуацию.

За месяц в Ижевске выпала месячная норма осадков. Фото: Наталья Зиятдинова

Глава Ижевска и волонтеры дорогу расширили лопатами более чем на метр, а потом перешли к расположенным неподалеку пешеходным переходам. Основную дорогу дорожные службы привели в порядок, а вот расчистить подходы к пешеходным переходам еще не успели. «Нужно помочь», - решили участники и разделились на несколько групп.

«За 8 дней января 2022 года выпала месячная норма осадков. Наши дорожные службы все новогодние каникулы работали в усиленном режиме. Мы решили хоть чем-то им помочь и за 40 минут очистили от снега 4 объекта. Это не разовая акция, ее подхватят другие районы Ижевска. Уже подключились Ленинский и Октябрьский районы», - сообщил Олег Бекмеметьев.

Волонтеры и власть поддержали дорожные службы. Фото: Наталья Зиятдинова

Он также добавил, что все дороги, где пролегают маршруты общественного транспорта, а также тротуары очищены от снега на 100%. Идет работа и на остановочных комплексах. С начала зимы с территории Ижевска вывезено уже почти 280 тысяч кубометров снега.

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