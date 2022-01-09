Гороскоп на 10 января: Раки будут решать финансовые вопросы, а Козерогов могут обмануть

Некоторым знакам нужно быть аккуратнее с финансами. Фото: pexels.com

Овен

Постарайтесь решить все важные дела в первой половине дня. Звезды советуют верить в себя и свои силы, только так вы сможете добиться поставленных на день целей.

Телец

Сложный день. Тщательно выполняйте профессиональные обязанности и сохраняйте хладнокровие в любой ситуации. Не желательно приступать сегодня к реализации новых идей.

Близнецы

Не очень благоприятный день для налаживания деловых контактов и ведения переговоров. Постарайтесь избегать конфликтов, сдерживайте эмоции и не давите на партнера.

Рак

Все ваши дела будут так или иначе связаны с финансами. Одни возьмут в долг, другие – отдадут, третьи – будут искать новые источники дохода. Вечер проведите в кругу семьи, это поможет вам укрепить жизненные силы.

Лев

Любое дело сегодня потребует значительных усилий, так что берегите себя. Тратьте энергию разумно, чтобы совершенно не обессилеть к вечеру. Тем более, что результаты всех усилий сегодня могут и не оправдать ожиданий.

Дева

Проведите день максимально активно. У семейных представителей знака возможна ссора со второй половинкой, зато одинокие Девы могут встретить свою вторую половинку. Не отказывайтесь от спонтанных свиданий.

Весы

Доведите до конца все начатые дела. В течение дня придется принимать быстрые решения, при этом руководствуясь сердцем. Если назревает конфликт с близкими, оставайтесь сдержанными и решите все миром.

Скорпион

Возможны серьезные затраты, умерьте свои желания. Есть шанс завести интересные знакомства, которые будут очень полезны в будущем. Вечер проведите у воды, она восстановит ваши силы.

Стрелец

Аккуратнее с деньгами, возможны необоснованные траты. Не заводите откровенные разговоры и не поддерживайте сплетни. Потом аукнется. Возможны ссоры в семье, сдержитесь, чтобы не наговорить лишнего.

Козерог

Этот день благоприятен для отдыха, а никак не для работы. Есть риск быть обманутыми. Постарайтесь сегодня не напрягаться, а если есть возможность, сходите в бассейн, прогуляйтесь по парку.

Водолей

Вы можете проявить себя во всей красе и блеснуть способностями. Однако настроение будет переменчивым, возможны ссоры с родственниками. Если друг попросит помощи, не откажите, это еще больше укрепит дружбу.

Рыбы

Завершите все дела, которые находятся на заключительной стадии, иначе возможен неприятный разговор с начальством. Вообще сегодня больше слушайте и поменьше говорите, а то потом придется мириться.

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