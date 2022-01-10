55 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

Выздоровели 130 человек. Фото: pixabay.com

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 10 января в республике выявлено 55 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 6 детей и 11 человек старше 65 лет.

Зафиксирована 1 смерть. Женщине было 89 лет.

130 человек выздоровели, их выписали из больницы.

На сегодняшний день в республике проведено 2 315 081 исследование на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 6 373.

6 960 человек находится в удовлетворительном состоянии, 163 - в состоянии средней степени тяжести, 106 - в тяжелом состоянии.

Всего на 10 января в Удмуртии зарегистрировано 79 672 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 69 561 человек выздоровел. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 442 летальных исхода.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привился 672 321 житель Удмуртии. Из них 521 101 прошел оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 115 808 человек.

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