Машины с улицы Сакко и Ванцетти в Ижевске просят убрать в ночь с 10 на 11 января

Автовладельцев просят убрать машины на время чистки снега Фото: Амир Закиров

В ночь с 10 на 11 января по улице Сакко и Ванцетти запланированы работы по расчистке и вывозу снега. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Здесь уберут снег в ночь с 10 на 11 января. Фото: пресс-служба Ижевска

Отмечается, что уборочная техника не может функционировать на дороге из-за автомобилей. Поэтому водителей просят убрать машины на это время.

Ранее на уборку снега вышел глава Ижевска Олег Бекмеметьев. 10 января синоптики вновь прогнозируют снежную погоду.

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