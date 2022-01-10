Мужчину с татуировкой «Береги свободу» на предплечье ищут в Ижевске

У пропавшего искривлена носовая перегородка. Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске разыскивают Махнева Сергея Анатольевича 1965 года рождения. Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд «Регион 18».

8 января мужчина вышел из дома на улице Ипподромной в неизвестном направлении.

Приметы: Рост 175 см, русые волосы, голубые глаза, худощавый. Был одет в рыжую меховую шапку, темно-синий пуховик с мехом на капюшоне, черные болоньевые штаны, утепленные галоши. У пропавшего искривлена носовая перегородка, а на предплечье у него татуировка с надписью «Береги свободу».

Если вы знаете что-то о местонахождении мужчины, сообщите в полицию по телефону 02 (с мобильного 102). Также можно обратиться в поисково-спасательный отряд по номеру 8-951-195-29-71.

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