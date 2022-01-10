4 жителя Удмуртии получили травмы из-за пиротехники в новогодние праздники

Пострадали два ижевчанина. Фото: pixabay.com

За период новогодних праздников с 1 по 9 января в Удмуртии зарегистрировали 4 случая травмирования людей из-за нарушения правил использования пиротехники. Об этом в ходе аппаратного совещания при главе региона Александре Бречалове сообщил начальник ГУ МЧС республики Петр Фомин.

«2 случая в Ижевске и по одному случаю в Увинском и Сюмсинском районах», - уточнил он.

Фото: МЧС по УР

Люди получали ожоги глаз, лица и верхних конечностей, ушибы, а у одного ижевчанина была зафиксирована рваная рана правой кисти.

Кроме того, в рассматриваемый период 14 жителей республики попали в больницу с обморожениями различной степени тяжести.

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