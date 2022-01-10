Последние новости Удмуртии на утро 10 января 2022 года: мэр, чистящий снег и подготовка к фестивалю ангелов и архангелов

Рассказываем о последних новостях
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Отдохнули, и хватит. Пора возвращаться к трудовым будням. А начнем рабочий день мы по традиции с утреннего обзора самых важных новостей.
ГЛАВА ИЖЕВСКА ОЛЕГ БЕКМЕМЕТЬЕВ ВМЕСТЕ С ВОЛОНТЕРАМИ ВЫШЕЛ НА ОЧИСТКУ ГОРОДА ОТ СНЕГА
Глава города почистил 4 объекта. Фото: Наталья Зиятдинова
Устали от снега за праздники? Похоже, глава Ижевска Олег Бекмеметьев тоже. Вместе с волонтерами он взялся за лопаты и отправился чистить город (Подробности).
ЛЕДЯНЫЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ XI ФЕСТИВАЛЯ АНГЕЛОВ И АРХАНГЕЛОВ ПОЯВИЛИСЬ В ИЖЕВСКЕ
Скульпторы работают до позднего вечера. Фото: vk.com/angelfest
В Ижевске готовятся к уже традиционному фестивалю ангелов и архангелов. Ледяные скульптуры появятся на четырех площадках. Собрали несколько фото будущих шедевров (Подробности).
СКОРАЯ ПОМОЩЬ В ИЖЕВСКЕ НЕ СМОГЛА ДОЕХАТЬ ДО ПОСТРАДАВШЕГО МУЖЧИНЫ
В ситуацию вмешались спасатели. Фото: ПСС по Удмуртии
Эта история произошла в СНТ «Красная горка». Мужчина упал с лестницы, и ему вызвали скорую. Медики из-за снега не смогли проехать у нему. На помощь пришли спасатели (Подробности).
УМЕР РЕДАКТОР КНИГ «КРИМИНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ ИЖЕВСКА» СЕРГЕЙ МАКАРОВ
Сергей Юрьевич был редактором книг «Криминальные войны Ижевска». Фото: facebook.com/profile.php?id=100011009867255
7 января скончался Сергей Макаров, ветеран боевых действий, бывший сотрудник МВД и Следственного комитета, преподаватель УдГУ и редактор книг «Криминальные войны Ижевска». (Подробности).
АМЕРИКАНСКИЕ УЧЕНЫЕ СООБЩИЛИ, ЧТО АНТИТЕЛА ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА СПОСОБНЫ АТАКОВАТЬ ЗДОРОВЫЕ КЛЕТКИ
антитела могут атаковать здоровые клетки
Фото: Иван Макеев
Через несколько месяцев после перенесенного коронавируса антитела могут ошибочно атаковать здоровые клетки. К такому выводу пришли ученые из США (Подробности).