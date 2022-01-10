Врач-сомнолог рассказал о влиянии новогодних праздников на сон россиян

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Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал о влиянии длинных новогодних праздников на режим сна россиян. Его слова приводит RT.

«Новогодние праздники достаточно длительные, и это период времени, когда у многих сбивается режим. Но если человек хочет всё-таки, чтобы было минимальное воздействие на его здоровье, на его самочувствие, то после новогодних праздников, немножко отоспавшись, надо попытаться как можно быстрее восстановить свой режим», — подчеркнул специалист (цитата по RT).

Калинкин посоветовал россиянам ложиться спать в 22:00 – 23:30. По его словам, это время является оптимальным для большинства людей.

«И вставать тоже пораньше, в районе 06:00—07:00. Средняя продолжительность (сна. — RT) для большинства людей в норме составляет от семи до девяти часов», — рассказал он.

Специалист отметил, что чем дольше будет длиться измененный режим сна, тем тяжелее будет вернуться к нормальному режиму. Кроме того, важную роль играет питание – следует избегать избыточного потребления салатов, тяжелой пищи и алкоголя.

«К сожалению, это фактор, который, с одной стороны, улучшает засыпание, но, с другой стороны, приводит к фрагментации сна и к более раннему пробуждению, а также способствует значительному увеличению количества остановок дыхания и храпа во время сна», — заключил Калинкин.

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