Глава Удмуртии Александр Бречалов об уборке снега с улиц: «Важна полная мобилизация»

В минувшие новогодние праздники выпало существенно больше снега, чем обычно за этот период. Фото: Константин Ившин

Несмотря на то, что количество осадков в минувшие новогодние праздники существенно превысило среднегодовую норму для этого периода, власти городов и районов Удмуртии в целом неплохо справились с очисткой дорог и тротуаров от снега. Об этом в ходе аппаратного совещания рассказал глава республики Александр Бречалов, при этом обратив внимание и на недочеты в процессе снегоуборки.

«Если центральные улицы, в том числе тротуары, убирались достаточно оперативно, то огромной проблемой стали [заснеженные] въезды во дворы. Не территория дворов, а именно въезды, которые относятся к нашему функционалу. Почему я обращаю на это особое внимание? Впереди снежная неделя, по прогнозу вновь надвигается большое количество осадков. Поэтому важна полная мобилизация», - заявил Бречалов.

Глава республики поручил городским и районным властям сегодня же провести совещания с управляющими компаниями.

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