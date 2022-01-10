Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 10 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у32 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 10 января в республике выявлено 55 новых случаев заболевания коронавирусом. 130 человек выздоровели, 1 пациент скончался, 106 - в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 37 577 (+ 32 по отношению к утру 9 января)

Алнашский район — 1 059 (+5)

Киясовский район — 505 (+3)

Можга — 3 662 (+3)

Малопургинский район — 932 (+2)

Юкаменский район — 637 (+2)

Балезинский район — 1 287 (+1)

Вавожский район — 746 (+1)

Завьяловский район — 2 847 (+1)

Кезский район — 453 (+1)

Увинский район — 2 744 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 998 (+1)

Воткинск — 4 194 (+1)

Глазов — 3 447 (+1)

Сарапул — 2 783

Игринский район — 2 092

Воткинский район — 1 367

Шарканский район — 1 253

Можгинский район — 1 090

Сюмсинский район — 1 016

Камбарский район — 844

Селтинский район — 760

Кизнерский район — 714

Сарапульский район — 757

Каракулинский район — 659

Глазовский район — 632

Красногорский район — 622

Дебесский район — 533

Граховский район — 520

Ярский район — 498

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