Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 10 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у32 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 10 января в республике выявлено 55 новых случаев заболевания коронавирусом. 130 человек выздоровели, 1 пациент скончался, 106 - в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 37 577 (+ 32 по отношению к утру 9 января)
Алнашский район — 1 059 (+5)
Киясовский район — 505 (+3)
Можга — 3 662 (+3)
Малопургинский район — 932 (+2)
Юкаменский район — 637 (+2)
Балезинский район — 1 287 (+1)
Вавожский район — 746 (+1)
Завьяловский район — 2 847 (+1)
Кезский район — 453 (+1)
Увинский район — 2 744 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 998 (+1)
Воткинск — 4 194 (+1)
Глазов — 3 447 (+1)
Сарапул — 2 783
Игринский район — 2 092
Воткинский район — 1 367
Шарканский район — 1 253
Можгинский район — 1 090
Сюмсинский район — 1 016
Камбарский район — 844
Селтинский район — 760
Кизнерский район — 714
Сарапульский район — 757
Каракулинский район — 659
Глазовский район — 632
Красногорский район — 622
Дебесский район — 533
Граховский район — 520
Ярский район — 498
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