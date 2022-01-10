В незаконной рубке елей на сумму почти 5 млн рублей подозревают жителя Удмуртии

Установлено, что поваленные деревья подозреваемый продал на пилораму. Фото: УМВД по УР

В Сюмсинском районе Удмуртии полицейские задержали 47-летнего неработающего, ранее судимого местного жителя. Как сообщает пресс-служба УМВД России по республике, мужчина подозревается в незаконной рубке 25 елей в лесном массиве на территории водоохранной зоны.

«Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил 4 982 000 рублей», - говорится в сообщении.

Установлено, что поваленные деревья подозреваемый вывез на арендованном транспорте и продал на пилораму. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Два пункта вакцинации против коронавируса в Ижевске продолжат работу в январе

37-летнюю жительницу Ижевска избили до смерти в новогоднюю ночь