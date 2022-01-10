Два пункта вакцинации против коронавируса в Ижевске продолжат работу в январе

По-прежнему можно привиться и в поликлинике по месту жительства. Фото: Сергей Грачев

В Удмуртии продолжается бесплатная массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в январе в республике продолжат работать два дополнительных пункта вакцинации в Ижевске – в Центре общественного здоровья (пл. им. 50-летия Октября, 21) и БУЗ УР «КДЦ МЗ УР» (ул. Свободы, 228, вход со двора).

Оба пункта работают ежедневно, в рабочие дни с 08:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 13:30), в выходные дни с 10:00 до 16:00. Кроме того, по-прежнему можно привиться в поликлинике по месту жительства.

«Более 60 тысяч жителей республики уже прошли ревакцинацию», - сообщают в Минздраве (данные на 9 января).

Напомним, по состоянию на утро 10 января как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привился 672 321 житель Удмуртии. Из них 521 101 прошел оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 115 808 человек. Планируется привить 80% взрослого населения республики, или 924 тысячи человек.

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