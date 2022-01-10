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Происшествия10 января 2022 12:07

Продолжительный сильный снегопад ожидается на севере Удмуртии ближайшей ночью

Жителей просят соблюдать осторожность
Дмитрий Коренев
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Водителей просят быть осторожнее и внимательнее на дороге и воздержаться от дальних поездок. Фото: Сергей Грачев

Водителей просят быть осторожнее и внимательнее на дороге и воздержаться от дальних поездок. Фото: Сергей Грачев

В ночь с 10 на 11 января в северных районах Удмуртии ожидается продолжительный сильный снег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

Жителей призывают подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения (фонарик, батарейки, спички, восковые свечи) а также автономные источники питания мощностью не менее 2,5 кВт. Водителей просят быть осторожнее и внимательнее на дороге и воздержаться от дальних поездок.

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