41 житель Удмуртии заболел коронавирусом за последние сутки

К сожалению, 2 человека скончались. Фото: unsplash.com

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 11 января в республике выявлен 41 новый случай коронавируса. В числе заболевших 6 детей и 11 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 2 смерти. Женщине было 66 лет. Мужчине было 73 года.

183 человека выздоровели, их выписали из больницы.

На сегодняшний день в республике проведено 2 321 569 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 6 188.

6 819 человек находится в удовлетворительном состоянии, 161 - в состоянии средней степени тяжести, 105 - в тяжелом состоянии.

Всего на 11 января в Удмуртии зарегистрировано 79 713 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 69 744 человека выздоровел. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 444 летальных исхода.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привился 672 909 жителей Удмуртии. Из них 522 317 прошли оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 115 917 человек.

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