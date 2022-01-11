140 единиц снегоуборочной техники вывели на улицы Ижевска минувшей ночью

Фото: izh.ru

В ночь с 10 на 11 января на улицы Ижевска вывели 140 единиц снегоуборочной техники. Как сообщает пресс-служба городской администрации, общий объем вывезенного за ночь снега составил 13,8 тысяч кубометров.

«Всего с начала зимнего сезона с улиц Ижевска вывезено 308 тыс. кубометров снега», - отчитались в муниципалитете.

За минувшую ночь дорожники расширили проезжую часть на улицах 10 лет Октября, 9 Января и на Славянском шоссе в мкрн СХВ. Снег вывезли с улиц Маркина, В. Сивкова, М. Горького, Воровского, Ракетной, Ленина, Красноармейской, Лихвинцева, Майской, Авангардной, Серова, Областной, Гагарина, Азина, Самсонова, Ворошилова, Увинской, Сакко и Ванцетти, Буммашевской, Пойме, Ястребовской и в пер. Северном.

В ночь с 11 на 12 января планируется расчистить участки от парковки дома №435 по ул. К. Маркса вдоль ул. Майская и вдоль ул. Новая Восьмая. Жителей просят не парковать свои автомобили на данных участках.

Всего с начала зимнего сезона вывезено 308 тыс. кубометров снега. Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

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