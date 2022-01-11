Гороскоп на 12 января: Раки будут не в меру эмоциональны, а Рыбам придется проявить лидерские качества

Что ждет наших читателей в среду? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Непростой день. Уже к обеду вы почувствуете чудовищную усталость. Главное – дожить до вечера; звезды обещают, что постепенно силы к вам вернутся.

ТЕЛЕЦ

Тельцы получат прекрасную возможность для творческого самовыражения. Звезды советуют избегать больших физических нагрузок.

БЛИЗНЕЦЫ

Ленивый день. Вам стоит взять себя в руки и начать работать, иначе поезд счастья уйдет без вас.

РАК

Сегодня вы будете не в меру эмоциональны. Не стоит идти на поводу у своих сиюминутных желаний. Включить голову будет сложно, но это необходимо.

ЛЕВ

Откажитесь от дальних поездок и дорогих покупок. Вечер стоит провести в кругу семьи.

ДЕВА

Плодотворный день. Вы успеваете заниматься сразу несколькими делами одновременно и при этом совсем не устаете. Вероятны небольшие проблемы на личном фронте.

ВЕСЫ

Вашему обаянию можно только позавидовать. Общаться с окружающими будет как никогда легко и приятно. Поменьше доверяйте незнакомцам.

СКОРПИОН

Сегодня будет куда больше разговоров, чем реальных дел. Все важные встречи стоит передвинуть на другой день.

СТРЕЛЕЦ

Вами пытается воспользоваться нехороший человек – будьте начеку. И поменьше рискуйте.

КОЗЕРОГ

Прислушайтесь к своей интуиции – сегодня она не врет. Звезды рекомендуют поменьше сидеть дома.

ВОДОЛЕЙ

На работе все будет просто прекрасно, чего не скажешь о ситуации на личном фронте. Не придавайте уж очень большого значения словам вашей второй половинки.

РЫБЫ

Во второй половине дня вам придется проявить лидерские качества. Идеальный день для занятий спортом и для любой физической активности.

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