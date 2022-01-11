Компания предпринимателя из Удмуртии Алексея Чулкина приобрела 5 золотых россыпей на Чукотке

Россыпи расположены на правых притоках реки Эльвенейвеем. Фото: pixabay.com

Компания «Райз», которая принадлежит бизнесмену из Удмуртии Алексею Чулкину, приобрела 5 золотых россыпей на Чукотке. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на «Интерфакс».

«Россыпи расположены на правых притоках реки Эльвенейвеем. В частности, речь идет о ручье Южный — запасы 106 кг, ручье Правый Эльвенейвеем — 38 кг, ручье Дальний — 21 кг, ручье Увальный — 220 кг, ручье Туманный в интервале линий 1-29 — запасы 237 кг. Объекты также содержат около 480 кг техногенных ресурсов», - пишет издание.

Отмечается, что принадлежащий Чулкину холдинг UDS group развивает направление по добыче россыпного золота с 2019 года. Группа разрабатывает месторождения в Свердловской области и Пермском крае.

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