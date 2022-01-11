Лыжницу из Удмуртии Лилию Васильеву включили в состав олимпийской сборной России

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Спортсменка из Удмуртии Лилия Васильева вошла в состав сборной России по лыжным гонкам и отправится на зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Федерации лыжных гонок России.

«В женской команде компанию 27-летней уроженке Можги составят Мария Истомина (Пермский край), Христина Мацокина (Татарстан), Наталья Непряева (Архангельская область), Анастасия Рыгалина (Москва/Санкт-Петербург), Татьяна Сорина (Тюменская область), Вероника Степанова (Камчатский край), Юлия Ступак (Коми)», - пишет IZHLIFE.

Отмечается, что в мужской команде спортсменов из Удмуртии не оказалось.

Лыжные соревнования в столице КНР начнутся 5 февраля.

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