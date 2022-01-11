Жительница Ижевска потеряла свой «Опель Астра» из-за долгов

Автомобиль принудительно поместили на спецстоянку. Фото: пресс-служба УФСПП России по Удмуртии

Судебные приставы арестовали автомобиль Opel Astra, принадлежащий жительнице Ижевска, которая задолжала порядка 600 тысяч рублей по 13 исполнительным производствам. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии, ижевчанка не платила за «коммуналку», а также должна физическим и юридическим лицам.

«Гражданке разъяснено, что в случае неоплаты задолженности в течение 10 дней авто будет передано на оценку, а затем на реализацию в Росимущество», - говорится в сообщении.

Автомобиль принудительно поместили на спецстоянку.

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