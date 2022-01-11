Жителю Ижевска грозит до 4 лет колонии за организацию наркопритона

Полицейские нашли в квартире вещества и посуду, предназначенные для изготовления опия. Фото: pixabay.com

41-летнего безработного жителя Ижевска задержали по подозрению в организации наркопритона. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

«Установлено, что притон подозреваемый организовал в своей квартире, расположенной по ул. Советской. В течение нескольких месяцев злоумышленник предоставлял жилище наркозависимым лицам для кустарного изготовления и употребления наркотических средств», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент проверки в квартире находились несколько человек в состоянии наркотического опьянения, на них составили административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических или психотропных средств без рецепта врача»). В жилище полицейские нашли вещества и посуду, предназначенные для кустарного изготовления опия.

Возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ. Хозяину квартиры на Советской грозит до 4 лет лишения свободы.

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