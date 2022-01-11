15 членов банды продавцов очков предстанут перед судом в Удмуртии

В преступную группу входило 15 жителей Удмуртии, Татарстана и Башкортостана. Фото: pixabay.com

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении участников банды продавцов оптики, которые ходили по квартирам и путем обмана продавали гражданам очки и аксессуары к ним по сильно завышенной цене. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по республике.

«Следствием установлено, что злоумышленники совершали поквартирные обходы и сообщали жильцам, выбирая в основном пожилых граждан, что недалеко от их дома открывается новый салон оптики. В связи с этим они предлагали гражданам бесплатно проверить зрение, а также просили показать используемые ими очки Злоумышленники, не имея медицинского образования, проверяли остроту зрения граждан и убеждали их, что ношение имеющихся у них очков пагубно влияет на состояние зрения и здоровья в целом. В качестве альтернативы они предлагали потерпевшим приобрести очки, сообщая при этом заведомо ложные сведения относительно свойств, качества, цены и страны производителя реализуемого товара», - говорится в сообщении.

В ходе следствия выяснилось, что оправы и линзы с диоптриями были выполнены из пластика низкого качества и не соответствовали существующим нормам. По оценкам экспертов, закупочная стоимость очков не превышала 200 рублей. Однако мошенники называли гражданам стоимость в 5-7 тысяч рублей, предлагая пожилым людям приобрести их «по льготной цене» от 1,5 до 2 тысяч рублей.

В преступную группу входило 15 человек - жители Удмуртии, Татарстана и Башкортостана. Установлена их причастность к 114 фактам мошенничества, а общий ущерб составил 418 тысяч рублей.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ с обвинительным заключением направлено в суд. Членам банды грозит до 10 лет лишения свободы.

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