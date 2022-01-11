Жителя Удмуртии осудили за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Инспектор ДПС отказался брать взятку и вызвал оперативно-следственную группу. Фото: Диля Ахмадишина
В Глазове за попытку дачи взятки сотруднику ГИДББ осудили 59-летнего местного жителя. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
«Установлено, что в августе 2021 года инспектор ДПС, находясь на маршруте патрулирования по ул. Ленина г. Глазова, остановил грузовой фургон в связи с тем, что в действиях водителя усматривались признаки административного правонарушения», - говорится в сообщении.
Выяснилось, что у водителя отсутствовали сопроводительные документы на перевозимую продукцию. В ходе досмотра в фургоне обнаружились табачные изделия без соответствующей маркировки.
Водитель, испугавшись уголовной ответственности и изъятия товара, достал из одежды 100 000 рублей и предложил их инспектору в качестве взятки. В ответ сотрудник полиции вызвал оперативно-следственную группу, которая задержала нарушителя.
На суде глазовчанин полностью признал свою вину и отказался от дачи показаний. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.
Приговор не вступил в законную силу.
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