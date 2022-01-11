Межрегионального наркокурьера с почти 2 кг «синтетики» поймали в Воткинске

Мужчина сбывал наркотики на территории четырех регионов. Фото: УМВД по УР

В Воткинске по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 32-летний ранее судимый неработающий житель Завьяловского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

«В ходе осмотра салона автомобиля, на котором передвигался подозреваемый, полицейские обнаружили несколько свертков. Согласно проведенным исследованиям, в них находилось наркотическое средство синтетического происхождения», - сообщили в ведомстве.

Общая масса изъятого вещества составила 1,994 кг.

Оперативники установили, что мужчина является межрегиональным наркокурьером одного из интернет-магазинов. Наркотики он сбывал бесконтактным способом на территории Удмуртии, Пермского края, Свердловской и Кировской областей. Закладку, которую обнаружили в автомобиле, задержанный забрал в лесополосе в Удмуртии и планировал реализовать в Пермском крае.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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