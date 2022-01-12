Похолодание до -14°С ожидается в Ижевске 12 января

Осадков не ожидается. Фото: архив КП в Ижевске

Днем 12 января в Ижевске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии, температура воздуха составит -12,-14°C с понижением в течение дня.

Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, 4-9 м/с. На дорогах и тротуарах гололедица.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 761 мм рт. ст. Магнитное поле спокойное.

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