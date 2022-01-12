Мужчину в темно-вишневой куртке ищут в Ижевске

Знающих о его местонахождении просят откликнуться. Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске ищут пропавшего Широбокова Павла Николаевича 1990 года рождения. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Регион 18», вечером 9 января мужчина вышел из дома по улице Ракетной в неизвестном направлении.

Приметы: рост 165–170 см, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в темно-вишневую кофту с капюшоном, темные джинсы и черно-белые кроссовки.

Знающих о его местонахождении просят позвонить на горячую линию поисково-спасательного отряда по телефону +7 (951) 195-29-71, или в полицию по телефону 02 (со всех мобильных 102).

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