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Происшествия12 января 2022 6:04

Автомобиль протаранил лотерейный ларек в Ижевске

О пострадавших не сообщается
Источник:kp.ru
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Автомобиль протаранил ларек. Фото: vk.com/zlou18

Автомобиль протаранил ларек. Фото: vk.com/zlou18

Вечером 11 января на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса в Ижевске произошло ДТП. Как сообщили подписчики группы «ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН» во «ВКонтакте», водитель темно-вишневой «легковушки» врезался в точку продажи лотерейных билетов.

Судя по фото, на месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Информации о пострадавших нет.

Причины и обстоятельства аварии уточняются.

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