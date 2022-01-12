Мужчина получил ожоги лица при пожаре на Як-Бодьинском тракте под Ижевском

Открытый огонь ликвидировали к 09:45. Фото: МЧС по УР
Пожар на 9-м километре Як-Бодьинского тракта под Ижевском уничтожил два дома – жилой и нежилой, а также хозяйственные постройки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.
«Мужчина получил травмы, ожоги лица 1-2 %», - сообщили в ведомстве.
Открытый огонь ликвидировали в 09:32.
Напомним, сообщение о пожаре поступило сегодня, 12 января, около 08:00, к 08:45 возгорание локализовали.
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