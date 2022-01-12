Налог с продажи унаследованной недвижимости предложили отменить в России

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил отменить налог на доход от сделки по продаже унаследованного недвижимого имущества. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение Федорова к министру труда России Антону Котякову.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части освобождения граждан, получивших недвижимость в порядке наследования, от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже данного имущества, независимо от срока владения собственностью», — говорится в тексте письма (цитата по RT).

В обращении Федоров отметил, что, согласно текущему законодательству, россиянин имеет право продать унаследованную недвижимость лишь спустя три года после начала владения данной собственностью, в противном случае он обязан уплатить 13%-й налог.

По словам депутата, это создает определенные затруднения для наследников, уже имеющих собственное жилье и изначально планирующих продать полученное наследство. При этом наследуемая квартира или дом не всегда пригодны для сдачи в аренду.

Кроме того, в определенных ситуациях наследниками недвижимости могут быть сразу несколько граждан, которые не являются друг другу родственниками. Депутат отметил, что такие наследники вряд ли будут проживать в наследуемом жилье, а также могут иметь разногласия относительно сдачи собственности в аренду.

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