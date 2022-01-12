Насильник-грабитель из Сарапула спустя 13 лет дал признательные показания

Мужчину будут судить. Фото: Амир Закиров

В Сарапуле спустя 13 лет завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего ранее судимого жителя города. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, мужчину обвиняют в пяти изнасилованиях, совершенных в 2008 году.

«Следствием установлено, что в 2008 году обвиняемый, вооруженный ножом, в ночное время в общественных местах на территории г. Сарапула, угрожая убийством, нападал на незнакомых женщин с целью совершения сексуального насилия и хищения их имущества», - говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 131, пункту «в» части 2 статьи 132, части 2 статьи 162 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Сразу раскрыть преступление не удалось.

Специалисты вооружились современными криминалистическими и экспертными методиками, проанализировали обстоятельства аналогичных преступлений в Удмуртии и тщательно проверили круг заподозренных лиц. Повторно проведя исследование вещественных доказательств, эксперты выявили в следах с места происшествия генотип мужчины, ранее судимого за аналогичные преступления.

Мужчина полностью признал свою вину и подробно рассказал о том, как совершал свои преступления. В ближайшее время уголовное дело направят в суд с обвинительным заключением.

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