Гороскоп на 13 января: Весы пройдут проверку на стрессоустойчивость, а Скорпионам стоит поддаться второй половинке

Что ждет наших читателей в четверг? Фото: pexels.com

ОВЕН

Иногда лучше отступить и перевести дух. Далеко не все сражения выигрываются «в лоб».

ТЕЛЕЦ

Довольно спокойный денек. Откажитесь от дальних поездок и по возможности сидите дома.

БЛИЗНЕЦЫ

На всех фронтах наблюдается временное затишье. Не торопите события на личном фронте – стоит немного подождать, и ваше счастье само запрыгнет вам в руки.

РАК

Вам стоит обращать больше внимания на мелочи. Особенно это касается отношений со второй половинкой.

ЛЕВ

Энергия будет бить ключом. Звезды советуют направить ее на созидание и восстановление старых связей.

ДЕВА

Откажитесь от походов по магазинам. Сегодня будет много общения по поводу и без повода.

ВЕСЫ

Жизнь проверит вас на стрессоустойчивость. От того, насколько успешно будет пройден этот тест, может зависеть вся ваша дальнейшая жизнь.

СКОРПИОН

Ни в коем случае не пытайтесь играть первым номером на личном фронте, это может отпугнуть объект вашей страсти. Если вы не умеете поддаваться, то придется научиться.

СТРЕЛЕЦ

Во второй половине дня вероятны значительные финансовые поступления. Избегайте даже самых незначительных ссор и конфликтов.

КОЗЕРОГ

Не бойтесь проявлять инициативу на работе. Большинство ваших идей прекрасны, а некоторые и вовсе гениальны.

ВОДОЛЕЙ

Ни в коем случае не действуйте наобум. Важно четко распланировать день и неукоснительно следовать плану.

РЫБЫ

В первой половине дня вы получите болезненный, но очень важный жизненный опыт. Вечер лучше провести с друзьями.

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