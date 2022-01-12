За гибель человека в пьяном ДТП осудили водителя в Удмуртии

Водитель Renault был пьян, двигался с высокой скоростью и не следил за дорогой. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

30-летнего водителя автомобиля Renault, по вине которого в ноябре 2020 года погиб человек, приговорили к двум годам колонии общего режима с лишением водительских прав на 2,5 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

«Установлено, что 24 ноября 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «Renault», осуществляя движение по проезжей части автодороги «Игра-Глазов», - говорится в сообщении.

Мужчина двигался с высокой скоростью и не следил за дорогой, в результате чего врезался в грузовик DAF, стоящий «на аварийке» на расширении проезжей части.

В аварии погиб пассажир Renault. Напомним, 43-летний водитель грузовика не пострадал, а пьяный виновник аварии получил серьезные травмы.

На суде мужчина полностью признал свою вину и отказался от дачи показаний.

«Из его показаний, данных им в качестве подозреваемого, установлено, что события он помнит отрывками. Помнит, что в гараже отмечали компанией день рождения знакомого, он употреблял там спиртное, что происходило дальше, не помнит», - рассказали в Объединенной пресс-службе судов.

Вина подсудимого подтверждена доказательствами, в том числе показаниями свидетелей и результатами экспертиз.

Приговор вступил в законную силу.

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