Первый семейный турнир по шахматам прошел в школе им. С. Ощепкова в Ижевске

Фото: Сергей Суворов

26 декабря в школе шахмат им. С. Ф. Ощепкова прошло масштабное мероприятие: первый семейный турнир. Соревнования вызвали огромный ажиотаж: на них зарегистрировались 70 команд со всей Удмуртии. В рамках турнира соревновались команды, состоящие из ребенка и взрослого. Как все прошло — рассказывает «Комсомолка».

Добрая и семейная атмосфера

В Спортивной школе по шахматам им. С. Ф. Ощепкова собралось очень много народу — участников соревнований. Для них пришлось даже выделить второй кабинет. Здесь и совсем малыши, и дети постарше, и взрослые, и бабушки, и дедушки — семейный турнир на то и семейный, чтобы объединить всех.

«Хотелось создать доброжелательную атмосферу, где цель не выявить, кто у нас самый сильный или опытный, а сплотить семью. Чтобы папа побыл в роли ребенка, чтобы ребенок переживал за своего отца. Мы еще организовали дополнительную программу: детям включаем в перерывах мультфильмы, чаепитие устроили. Старались создать атмосферу отдыха», — говорит Светлана Дерябина, организатор турнира, тренер “Спортивной школы по шахматам им. С. Ф. Ощепкова”, мастер ФИДЕ.

И действительно, все участники пришли ради того, чтобы провести время с семьей, отдохнуть и расслабиться. Например, брат и сестра Антон и Дарья Ефимовы оба занимаются шахматами, а в этот день решили сыграть вместе.

«Мы хотели просто почувствовать себя сплоченной командой, ощутить новогоднее настроение. Дома мы если и играем в шахматы, то только друг с другом: мама не умеет, папа сейчас становится больше наблюдателем. Я сам пришел в шахматы, потому что мне в детстве нравилось двигать фигурки. А Даша, наверное, моему примеру последовала», — говорит Антон Ефимов.

А для кого-то семейный турнир стал возможностью разобрать ошибки и партии прямо на месте событий, как, например, в семье Андрея.

«У меня началось с шести лет увлечение шахматами. И, естественно, родители хотят привить своим детям то, чем сами занимаются. У меня и младший, и старшая играют в шахматы, есть успехи. Особенно интересно, когда идут командные турниры. Это сплачивает. Первую партию мы сыграли вничью. Я выиграл, ребенок проиграл. Хотели разобрать ошибки. В режиме онлайн и ребенок может родителю что-то подсказать, и наоборот», — говорит Андрей.

На турнир пришли целые семейные династии. В семье Смолиных шахматами сначала заинтересовался дедушка Валерий, когда ему подарили игру в десять лет. Потом привел в спорт сына: сейчас он преподает за границей. А на семейный турнир Валерий Смолин пришел, чтобы поддержать уже внука.

Семья Смолиных на турнире. Фото: Сергей Суворов

«Внук попросил поддержать его, и все, у нас команда. Мы играем всей семьей вместе с бабушкой каждый раз, когда внук приходит в гости», — говорит Валерий.

По сути турнир - это небольшая репетиция. Посмотреть, насколько взрослые игроки, родители, вовлечены в процесс.

«Запрос есть, но в Ижевске сейчас мало, кто обучает взрослых игре в шахматы с нуля. В планах спортивной школы шахмат им. С.Ф. Ощепкова запустить такие курсы, потому что, как мы сегодня увидели, взрослые тоже хотят играть в шахматы и делают это очень увлеченно», — говорит Светлана Дерябина.

Светлана Дерябина, организатор турнира, тренер Спортивной школы по шахматам им. С. Ф. Ощепкова, мастер ФИДЕ. Фото: Сергей Суворов

Итоги первого семейного турнира по шахматам

Участие в игре приняли 59 команд. Победителей определяли по сумме набранных баллов в двух возрастных категориях: команды с ребенком 2013 года рождения и младше, а также команды с ребенком 2012 года рождения и старше. Возраст взрослых при этом не имел значения.

Победители:

В группе с детьми 2012 года рождения и старше:

1 место — семья Хариных

2 место — семья Джесс

3 место — семья Ефимовых

В группе с детьми 2013 года рождения и младше:

1 место — семья Коробейниковых

2 место — семья Загуменновых

3 место — семья Чирковых

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