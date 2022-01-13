13 января в Ижевске пасмурно и небольшой снег

Днем снег ожидается небольшой, а вот вечером осадки усилятся Фото: Архив КП

Добрейшее утро, Ижевск! Сегодня четверг, 13 января. И сейчас расскажем о погоде на предстоящие сутки.

Гидрометцентр Удмуртии сообщает, что днем будет пасмурно, небольшой снег и -10 градусов. Ветер южный 4-5 м\с. Ночью пасмурно, снег и -9 градусов, ветер южный 6-7 м\с.

По данным ЯндексПогоды, днем давление составит 752 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 85%, магнитное поле спокойное.

Плодотворного вам рабочего четверга, ижевчане!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

148 мальчиков и 149 девочек родились в Удмуртии в первые десять дней 2022 года

Налог с продажи унаследованной недвижимости предложили отменить в России