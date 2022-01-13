Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 января 2022 2:41

13 января в Ижевске пасмурно и небольшой снег

Расскажем о погоде на день
Наталья Зиятдинова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Днем снег ожидается небольшой, а вот вечером осадки усилятся

Днем снег ожидается небольшой, а вот вечером осадки усилятся

Фото: Архив КП

Добрейшее утро, Ижевск! Сегодня четверг, 13 января. И сейчас расскажем о погоде на предстоящие сутки.

Гидрометцентр Удмуртии сообщает, что днем будет пасмурно, небольшой снег и -10 градусов. Ветер южный 4-5 м\с. Ночью пасмурно, снег и -9 градусов, ветер южный 6-7 м\с.

По данным ЯндексПогоды, днем давление составит 752 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 85%, магнитное поле спокойное.

Плодотворного вам рабочего четверга, ижевчане!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

148 мальчиков и 149 девочек родились в Удмуртии в первые десять дней 2022 года

Налог с продажи унаследованной недвижимости предложили отменить в России