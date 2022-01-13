Житель Удмуртии ответит за поддельное водительское удостоверение

Водителя с поддельным удостоверением остановили за нарушение ПДД Фото: Архив КП

В Ижевске за нарушение правил дорожного движения сотрудники ГИБДД остановили легковой автомобиль, которым управлял 42-летний житель Завьяловского района. Во время проверки документов сотрудники полиции засомневались в подлинности водительского удостоверения и отправили его на экспертизу.

Эксперт дал заключение, что документ ни что иное, как подделка. Водитель признался, что приобрел его в интернете. Сам на тот момент он был лишен права управлять автомобилем за вождение в нетрезвом состоянии.

«В настоящее время дознавателем отдела полиции №2 УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ – «Приобретение, хранение, либо использование заведомо поддельного удостоверения. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - сообщили в МВД по Удмуртской республике.

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