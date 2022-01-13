Жители Ижевска в 2021 году сыграли 4029 свадеб и оформили 2708 разводов

На 776 свадеб в Ижевске в 2021 году сыграли больше Фото: Архив КП

В 2021 году в Ижевске было на 776 свадеб больше, чем в 2020. Разводов, кстати, тоже прибавилось – на 138.

За 12 месяцев сотрудники ЗАГСа выдали 7299 свидетельств о рождении. Первенцы в семьях составили 37,9% от общего количество родившихся детей, вторые дети – 38,7%, третьи – 17,8%. В 3,8% родились четвертые малыши в семье, пятые – 0,9%, шестые и более – 0,2%. Каждый пятый ребенок – 1456 детей в общем – родился вне брака, сообщили в ЗАГСе.

477 человек поменяли имя (на 39 больше, чем в 2020 году), выдано более 7700 повторных свидетельств, и рассмотрено 87 обращений граждан с просьбой затребовать личные документы с территории иностранных государств (в два раза больше, чем в 2020).

Кроме этого, выдано 10 556 свидетельств о смерти, что на 16,4% больше предыдущего периода. Отношение числа зарегистрированных актов о рождении к числу зарегистрированных актов о смерти составило 69,1%.

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