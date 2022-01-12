«Ангел-хранитель сказал запереть дверь на ключ»: жительница Ижевска – о встрече с загадочной тенью

Героиню напугала тень мужчины

Пенсионерка из Ижевска Галина твердо уверена, что у нее есть ангел-хранитель. Женщина неоднократно сталкивалась со страшными ситуациями, как мистическими, так и криминальными. Но каждый раз ей удавалось избежать проблем и выйти из, казалось бы, совсем жуткой истории. О самом загадочном случае Галина рассказала «Комсомолке».

Тень в коридоре

Эта история случилась, когда Гале было 27 лет. Девушка вышла замуж и первое время жила вместе с супругом в коммунальной квартире в Соцгороде. В соседних комнатах были пожилая женщина и неблагополучная семья – муж и жена, которые периодически выпивали и шумели.

Однажды Галина приболела и осталась дома. Выпила лекарство от простуды, завернулась в одеяло и провалилась в сон. Стоял солнечный день, в соседней комнате работал телевизор – ничего необычного. Но вдруг на женщину напал необъяснимый страх.

«Я резко проснулась. Почувствовала, что сейчас произойдет что-то кошмарное. От ужаса у меня свело ноги, лицо покрылось холодным потом. На ухо кто-то шепнул: «Закрой дверь. Сейчас же». Хотя мне было нехорошо, я все же смогла подняться и заперла свою комнату на ключ, хотя никогда так не делала. Страх от этого не прошел, но стало чуть-чуть спокойнее», – вспоминает она.

Галина закрыла дверь, потому что ей посоветовал это сделать ангел-хранитель

В этот момент телевизор в соседней комнате резко выключился. Повисла гнетущая тишина. В помещении стало темнее и прохладнее – Галина уверена, что ощущала это не из-за простуды. Женщина съежилась под одеялом – прямо как дети, которые прячутся от монстров.

Вдруг в коридоре послышались шаги, от которых сердце забилось в бешеном темпе. Такой поступи не было ни у одного из обитателей коммуналки. Девушка решила, что в дом пробрался вор и порадовалась, что закрылась на ключ. Бороться с преступником она бы не смогла.

Галя стала прислушиваться. Сначала неизвестный зашел в комнату к соседке – скрипнула знакомая половица. Девушка хотела позвонить в милицию, но страх помешал ей – она оцепенела и не могла дотянуться до телефона. Половица скрипнула еще раз. Незнакомец вернулся в коридор, и Галина смогла рассмотреть его.

«В моей комнате в двери было полупрозрачное окошко. Поэтому я могла наблюдать за происходящим снаружи. И я своими глазами видела, что по дому ходил не человек, а какая-то тень, силуэт с очертаниями мужчины», – уверяет она.

Нечто несколько секунд постояло около двери нашей героини и двинулось в следующую комнату. У Гали перехватило дыхание.

«В этот момент я точно поняла, что это не вор. Стала вспоминать, не умирал ли кто-то в этом доме, но ничего в голову не приходило», – вспоминает она.

Не первый визит

Те несколько страшных минут Галина провела как в трансе. Вскоре к ней постучалась встревоженная пожилая соседка и рассказала, что в ее комнате кто-то разбросал вещи. При этом ничего не исчезло. Поколебавшись, наша героиня поведала женщине о таинственной тени и своих страхах.

Тень появлялась в квартире и раньше

Оказалось, что загадочное существо и раньше замечали в коммуналке, но приходило оно нечасто. И Гале не привиделось: это действительно не был человек. Тень наводила ужас на всех жильцов, и никто не знал, откуда она взялась.

Разгадать эту тайну девушке так и не удалось: вскоре ей с мужем выделили квартиру в другом районе. Незнакомец больше не приходил.

«Я уверена, что меня бережет ангел-хранитель. Именно он натолкнул меня на мысль, что нужно срочно запереть дверь. При этом мне было тяжело встать, хотелось просто полежать, отдохнуть и по возможности заснуть. Но именно благодаря ему я осталась цела. Не знаю, что случилось бы, если бы тень зашла в комнату», – говорит женщина.

Спустя много лет Галина хочет верить в то, что ей все почудилось, – да и детали происшествия уже уходят из памяти. Сильными остались только воспоминания о леденящем душу страхе, который расползался по всему телу и сковывал движения.

Мнение эксперта

Финалист 14-й Битвы экстрасенсов Ирина Богданова отмечает, что это поведение типично для неупокоенной души. Их было особенно много в советское время. Сказалась и близость района к Нагорному кладбищу.

«Эта душа хочет обратить на себя внимание, и поэтому сдвигает предметы. Хотя не каждый может это сделать. Когда приходит душа, нам становится страшно: мы ощущаем вибрации потустороннего мира», – комментирует эксперт.

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