79 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

Скончались трое мужчин. Фото: Амир Закиров

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 13 января в республике выявлено 79 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 7 детей и 19 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 3 смерти. Мужчинам было 80, 87, 87 лет.

164 человека выздоровели, их выписали из больницы.

На сегодняшний день в республике проведено 2 331 922 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 4 647.

6 611 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 160 - в состоянии средней степени тяжести, 108 - в тяжелом состоянии.

Всего на 13 января в Удмуртии зарегистрировано 79 851 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 70 082 человека выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 450 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 674 300 жителей Удмуртии. Из них 525 606 прошли оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 116 204 человека.

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