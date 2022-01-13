Новости Удмуртии на утро 13 января 2022 года: пожар на Як-Бодьинском тракте и водитель, осужденный за смертельное ДТП

Пожар ликвидировали 33 человека и 10 единиц техники. Фото: МЧС по УР

Огромный привет, Ижевск! Сегодня 13 января, четверг. Синоптики обещают около - 10 градусов и небольшой снег, ветер южный 4-5 м\с.

Вспомним самые важные новости на сегодняшнее утро.

Во время пожара на 9-м километре Як-Бодьинского тракта под Ижевском произошла разгерметизация газового баллона

Утром 12 января на 9-ом км Як-Бодьинского тракта под Ижевском произошел пожар. Горели два дома и кровля третьего, а также хозяйственные постройки. Во время пожара пострадал мужчина, получив небольшие ожоги. Причиной стал газовый баллон. Подробнее

148 мальчиков и 149 девочек родились в Удмуртии в первые десять дней 2022 года

В городе родились Мелоди-Эрика и Северьян. Фото: unsplash.com

По предварительным данным, в 2021 году в республике родилось на 47 детей больше, чем в 2020. Подробнее

Кроме этого, в управлении ЗАГС администрации Ижевска рассказали о том, как называют своих детей жители столицы Удмуртии. Подробнее

Жителя Ижевска осудят в Марий Эл за пьяное ДТП с погибшим младенцем

В аварии погибли водитель и ребенок.Фото: УГИБДД по Республике Марий Эл

Смертельное ДТП произошло в сентябре 2021 года в Марий Эл. 52-летний житель Ижевска, не снизив скорость на участке, где проводились ремонтные работы, спровоцировал аварию. Мужчина признал свою вину. Подробнее

Ижевский автозавод начнет серийный выпуск обновленной Lada Vesta в середине 2022 года

К марту начнется серийный выпуск Фото: Сергей Грачев

Тест-драйв автомобиля будет доступен уже в марте текущего года. В наследство от предыдущей модели останется моторная гамма, но будут и приятные для водителей изменения. Подробнее

Мужчину в темно-вишневой куртке ищут в Ижевске

Знающих о его местонахождении просят откликнуться. Фото: ПСО «Регион 18»

Павел Широбоков 1990года рождения ушел из дома вечером 9 января и до сих пор не вернулся. Подробнее

Налог с продажи унаследованной недвижимости предложили отменить в России

Сейчас нужно платить налог или ждать 3 года Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Согласно текущему законодательству, россиянин имеет право продать унаследованную недвижимость лишь спустя три года после начала владения данной собственностью, в противном случае он обязан уплатить 13%-й налог. Это создает затруднения для наследников. Подробнее